"Кошмар!": Шарапова пришла в ужас от страстного поцелуя известных мужчин-комиков

Арина Шарапова высказалась на горячие темы в российском медиапространстве.

На днях известная телеведущая стала гостьей ютуб-шоу "Историс – Откройте, Давид!". В ходе ее беседы с Давидом Виннером речь зашла о скандалах в российском шоу-бизнесе, связанных с публичными поцелуями однополых пар. Недавно подобной выходкой печально прославились члены команды "Камызяки" в шоу "Игра" – Денис Дорохов и Александр Панекин.

Оказывается, Арина Шарапова видела тот выпуск шоу и пришла в настоящий ужас от поведения известных комиков, уж слишком реалистично изобразивших жениха и невесту.

"Ой, батюшки-светы, какой кошмар!" – высказала свое мнение о произошедшем Шарапова.



Знаменитость опасается, что тот страстный поцелуй двух мужчин могли увидеть дети, а этого быть не должно. Напомним, что общественность тогда разделилась во мнении относительно вызывающего поведения Дорохова и Панекина: кому-то удалось оценить юмор комиков, другие же испытали настоящее отвращение. Само шоу после скандального эпизода даже обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних.

Кстати, не меньшее впечатление на Шарапову произвел и известный поцелуй Собчак и Ивлеевой. На какое-то время телеведущей даже показалось, что все это сон и так быть не может. Однако оказалось, что такова сегодняшняя реальность. Для Шараповой же такое поведение – просто "нелепица".

Ранее Арина Шарапова высказалась о личной жизни известного телеведущего.