"Пахать и пахать": Мария Шарапова объяснила свой уход из тенниса

Мария Шарапова начала знакомство с теннисом еще в детстве. Отец начал приводить ее на корт, когда она была 4-летней девочкой. Теннисная ракетка была вдвое больше нее. Играть Мария начала в подростковом возрасте. Спортсменка вспоминает, что соперницы были старше, выше и сильнее.

Первые корты Шараповой были из неровного бетона с выцветшими линиями. Далее ей приходилось играть уже на полях с ухоженной травой. Первые соревнования Марии состоялись в Уимблдоне, когда спортсменке исполнилось 17 лет. После она принимала участие в более масштабных состязаниях – чемпионаты US Open и Australian Open.

"Одним из ключей к моему успеху было то, что я никогда не оглядывалась назад и никогда не смотрела вперёд. Я верила, что если буду продолжать пахать и пахать, то смогу достичь невероятных высот", – отметила теннисистка.

Также Мария рассказала о физических травмах, которые происходили на протяжении всей карьеры. Со временем сухожилия спортсменки истрепались. Ей пришлось перенести две операции – в 2008 и 2019 годах, а также многие месяцы физиотерапии.



На протяжении всей карьеры девушка много рефлексировала, размышляя о взлетах и падениях, своей истинной сущности, внешнем виде. Приводить мысли в порядок ей помогали именно тренировки, признается Шарапова.

На сегодняшний день на счету Марии серебряная медаль XXX летних Олимпийских игр и пять побед в турнирах Большого шлема. Также девушка имеет две государственные медали "За заслуги перед Отечеством", а также звание "Заслуженного мастера спорта России".

"Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей горой. Путь на нее был наполнен долинами и обходами, но виды с ее вершины были невероятными. Однако после 28 лет и пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору – соревноваться уже на другой территории", – сказала Шарапова.

Сейчас Мария мечтает лишь об отдыхе и покое в семье. О дальнейших планах теннисистка пока рассказывать не готова.