Валиева разрыдалась на плече у Тутберидзе после обвинений в допинге

14 февраля решится судьба юной фигуристки. Скоро станет понятно, продолжит ли она участвовать в Олимпиаде в Пекине или будет дисквалифицирована. Сейчас спортсменке, на которую обрушилась волна негатива, очень нелегко.
Камила Валиева продолжает тренировки. Она главный претендент на золото в одиночных катаниях. Несмотря на то, что девочка не теряет надежды на восстановление справедливости, видно, что ее психологическое состояние далеко от идеала. Недавно спортсменка падала на тренировках, а теперь после проката расплакалась на плече тренера Этери Тутберидзе.
Отметим, что сегодня фигуристка должна будет дать комментарии по поводу допинг-скандала арбитражному суду по видеосвязи. Вердикт Камиле Валиевой будет вынесен во второй половине дня.
Напомним, громкий скандал произошел на Олимпиаде несколько дней назад. У Камилы Валиевой якобы был найден в организме запрещенный для спортсменов препарат. Он не влияет на результаты, но помогает работе сердца. Ранее Этери Тутберидзе поддержала российскую фигуристку и высказалась о допинг-скандале.
Напомним, Камилу Валиеву поддержали не только коллеги, но и звезды шоу-бизнеса. Так, недавно за юную спортсменку вступилась Ольга Бузова.