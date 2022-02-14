Суд вынес вердикт по делу о допинг-пробах Валиевой

К счастью, судьи не стали отстранять российскую фигуристку от Олимпиады в Пекине. Генсек CAS Матье Риб зачитал решение, отметив, что не будет отвечать на вопросы журналистов, сообщает RT.
Напомним, что в крови 15-летней чемпионки обнаружили триметазидин. Этот препарат используется при наличии проблем с сердцем или при головокружениях. О допинг-скандале высказался пресс-секретарь международного олимпийского комитета Марк Адамс.
Он напомнил, что Камиле Валиевой всего 15 лет. Он призвал избегать домыслов и спекуляций. Адамс добавил, что "чистые спортсмены" должны продолжать верить в систему, которая, по его словам, работает медленно. Так что пока судьба награждения российских фигуристов, завоевавших золото за командное соревнование, остается неизвестной.
Как писали "Дни.ру", из-за найденного в организме Камилы Валиевой допинга нашим атлетам не вручили золотые медали в командном соревновании. СМИ стали писать о возможном отстранении фигуристки от Олимпийских Игр. В этом случае спортсменка не смогла бы поучаствовать в одиночных прокатах и побороться за медали.
Напомним, ранее Камила Валиева расплакалась на плече у тренера Этери Тутберидзе. Допинг-скандал подкосил ее психологически.