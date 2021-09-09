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Спорт
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких

Медики диагностировали у гимнастки страшное заболевание. Светлана Хоркина испытала ужас.
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42-летняя российская спортсменка Светлана Хоркина — кумир для многих людей, в том числе далеких от спортивной деятельности. За свою жизнь она прошла тернистый карьерный путь, рискуя на соревнованиях собственным здоровьем. Девятикратная чемпионка мира шла напролом к своим целям, не останавливаясь ни на минуту. Но все могло сложиться совсем иначе. Еще во младенчестве Светлана Хоркина едва не отправилась на тот свет.

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Спортсменка рассказала, каким тяжелым физически и морально было ее прошлое. Женщина родилась в семье, которая нуждалась в деньгах. Приходилось жить без изысков, об уютной квартире речи не шло. Ее родители переехали из Мордовии в Белгород, где обосновались во флигеле, предназначенном для хранения сельскохозяйственных инструментов. В раннем детстве Светлане приходилось спать в окружении кусков льда, согревала только печь.

Хоркина появилась на свет очень слабым ребенком. В роддоме маленькую Светлану сломила опасная болезнь. "Была при смерти, дырка в легких", — поделилась в интервью спортсменка. Медицинская помощь не прошла даром. Докторам удалось добиться положительного результата, дыра Светланы Хоркиной затянулась. "Врачи еле вытащили. И слава Богу", — подытожила гимнастка.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2021, 16:56 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта

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