Авербух раскрыл гонорары: до 100 тысяч долларов

Фигурист и продюсер Илья Авербух рассказал, сколько зарабатывают фигуристы.

После поражения сборной России по футболу на "Евро-2020" Евгений Плющенко заявил, что если бы в фигурное катание направляли хотя бы 30% денег, которые получают футболисты, российские фигуристы одерживали бы победу во всех турнирах. Илья Авербух не согласен с мнением коллеги.

По мнению 47-летнего спортсмена, на фигурное катание тратится достаточно денежных средств. Также Авербух понимает, что у каждого вида спорта "свой рынок". Мол, люди из фехтования тоже могут заявить, что фигуристы много получают, и потребовать большее финансирование. "Проблему в футболе надо искать глобально", – считает Илья.

Во время недавнего интервью Авербух рассказал и о гонорарах фигуристов. По его словам, спортсмены начинают хорошо зарабатывать только после того, как завоюют титулы. Некоторые фигуристы получают до 100 тысяч долларов, отметил продюсер. Спортсмены хорошо зарабатывают в том числе благодаря ледовым шоу.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что за прошлый год Илья Авербух не смог заработать на своих ледовых шоу и даже ушел в серьезный минус. Согласно данным базы Rusprofile.ru, супруг Елизаветы Арзамасовой вышел в убыток на 2,5 миллиона рублей. Это объясняется строгими ограничениями, которые были введены в Москве на масштабные мероприятия.