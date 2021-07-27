"Плакать хочу": чемпиона Рылова отчитали на Олимпиаде за маску с кошачьей мордой

Пловец Евгений Рылов столкнулся с обидным запретом на масштабных соревнованиях. Организаторы спортивных состязаний напомнили ему об условиях мероприятия в 2021 году. Руководители сочли защитную маску чемпиона не подходящей для ношения и сделали ему замечание. Дело в том, что на аксессуаре спортсмена нанесено изображение кошачьей морды. Евгений Рылов был вынужден отказаться от этой накладки на лицо на Олимпиаде в Токио.
Сотрудники РИА Новости связались с чемпионом и узнали о том, как он воспринял ограничение руководства. "Плакать хочу", — сказал в шутку российский пловец. Евгений Рылов не стал препираться с важными персонами за право использовать креативное изделие. Во время соревнований в бассейне он носил классическую медицинскую маску без особенностей.
Известно, что маска с изображением кошачьей морды имеет особенное значение для спортсмена. Изделие ему подарила возлюбленная. Эту маску Евгений Рылов традиционно носил на состязаниях и процедурах награждения во время пандемии коронавируса, но Олимпиада в Токио стала исключением.
Напомним, пловец Евгений Рылов установил новый европейский рекорд в заплыве на 100 метров на спине. Чемпион показал феноменальный результат на Олимпиаде в Токио.
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