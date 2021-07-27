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Спорт

Российские пловцы взяли золото и серебро в заплыве на сто метров на Олимпиаде в Токио

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Стало известно об очередных успехах российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Уточняется, что пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников взяли золото и серебро в заплыве на сто метров на спине.

По информации телеканала "360", это является феноменальным результатом. Дело в том, что последний раз золото в данной дисциплине России удавалось выигрывать четверть века назад.

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Автор: 27 июля 2021, 08:58 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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