Российские пловцы взяли золото и серебро в заплыве на сто метров на Олимпиаде в Токио

Стало известно об очередных успехах российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Уточняется, что пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников взяли золото и серебро в заплыве на сто метров на спине.
По информации телеканала "360", это является феноменальным результатом. Дело в том, что последний раз золото в данной дисциплине России удавалось выигрывать четверть века назад.
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