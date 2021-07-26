"Деньги решают все": Чемпионка Ефимова назвала Олимпиаду нечестной

Российская пловчиха Юлия Ефимова отметила недостатки Олимпиады-2021 в Токио.

Звезда мира спорта Юлия Ефимова прокомментировала условия на Олимпиаде-2021 в Токио. Пловчиха объявила, что за действиями спортсменов в Японии следят очень строго, и этот контроль доставляет уйму неприятных впечатлений. Больше всего 29-летнюю чемпионку раздражает то, что передвигаться за пределами олимпийской деревни запрещается. Она призналась, что ей обидно, поскольку нельзя посетить интересные локации и многих олимпийцев отстраняют от участия в играх. "Это уже нечестная Олимпиада, когда не все могут соревноваться", — высказалась девушка в свежем интервью.

Юлия Ефимова отметила, что соревнования построены по графику, который рассчитан на увеличение трафика телекомпаний, а спортсмены при этом остаются в проигрыше. Так, финальный заплыв на Олимпиаде-2021 будет проходить утром, когда спортсмены не могут дать максимальных результатов. Юлия Ефимова сообщила, что в дневное и вечернее время суток соревнования обычно выглядят зрелищнее, бьются мировые рекорды. "К сожалению, в нашем мире деньги решают все", — выразилась рекордсменка.

Напомним, Юлия Ефимова прошла в финал соревнований на Олимпиаде-2021 в Токио. Уже 27 июля чемпионка будет бороться за медаль на 100-метровке брассом. По мнению девушки, выиграть может любой участник — от первого до восьмого места.