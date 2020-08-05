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Спорт
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

Ирина Роднина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
У олимпийской чемпионки Ирины Родниной есть версия, почему сразу три спортсменки покинули Этери Тутберидзе перед началом сезона. Депутат осудила тренера за методы подготовки фигуристов.
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Несколько месяцев назад фигуристка Александра Трусова покинула Этери Тутберидзе, следом за ней ушла Вероника Жилина. Недавно же от лучшего тренера страны, по версии ISU, отказалась Алена Косторная. Такие события шокировали не только общественность, но и саму Тутберидзе, ведь три фигуристки в новом сезоне предпочли одного и того же тренера – Евгения Плющенко.

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Ирина Роднина не видит в этом ничего удивительного. По ее мнению, Трусова, Жилина и Косторная покинули Тутберидзе, потому что не смогли вынести соперничество на тренировках. "Это очень тяжело", – отметила депутат. Чемпионка считает, что мало кто выдержит такие "олимпийские игры".

Роднина также обратила внимание на то, что к каждой талантливой спортсменке нужен особый, индивидуальный подход.

Этери же уверена – ее команда все делает правильно, поэтому менять систему подготовки не намерена. По словам наставницы, у нее еще остались верные и сильные фигуристки, которые удивят своим талантом в новом сезоне.

Что касается недавнего ухода Алены, то Этери Тутберидзе крайне разочарована из-за предательства спортсменки. Тренер предположила, что на Косторную, Трусову и Жилину повлиял внешний мир.

Автор: 5 августа 2020, 02:02 Источник: Известия ✓ Надежный источник
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