Фигуристка Косторная покинула команду Тутберидзе

В личном блоге Этери Тутберидзе рассказала, что из ее команды ушла еще одна девушка – 16-летняя Алена Косторная. Она выдвинула преподавательнице ряд условий для дальнейшего сотрудничества.

Спортсменка отказалась выходить на лед с несколькими коллегами по команде. Такое поведение подопечной не устроило тренера. Она отметила, что на том и порешили. По слухам, Алена Косторная перешла к Евгению Плющенко.

Этери Тутберидзе рассказала подробнее про детали конфликта и заявила, что точно таким же образом от нее ушли Евгения Медведева и Юлия Липницкая. По словам фигуристки, к ней приходят милые и добрые девочки, которые готовы бороться и побеждать, сообщает "Царьград".

Вместе они проделывают колоссальную работу и часто достигают выдающихся результатов, но потом, видимо, на спортсменок влияет окружающая среда. Как заявила Этери Тутберидзе, с каждым годом молодые девчонки смеют ставить все больше и больше условий, будто требуя плату за хорошее к себе отношение.

Также тренер отметила, что они с Аленой Косторной поставили две замечательные программы, которые обязательно произвели бы впечатление на судей и зрителей. Однако, видимо, не судьба.

Напомним, что Этери Тутберидзе вошла в антирейтинг самых "токсичных" тренеров. Подборку опубликовал японский глянцевый журнал, который отметил, что преподаватель очень жестко ведет себя в работе с подопечными.