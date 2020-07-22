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Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму

Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму

Этери Тутберидзе с коллегами и воспитанницами. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Наследница Этери Тутберидзе сломала ногу. 17-летняя спортсменка поделилась подробностями.
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О печальном происшествии девушка рассказала в своем инстаграм-аккаунте. Она выложила фото, на котором видно, что на левую ногу наложен гипс.

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Чтобы стоять, дочери знаменитого тренера приходится опираться на ходунки. Оказывается, в гипсе Диана Дэвис уже целый месяц. Его снятия осталось ждать две недели.

Юная фигуристка посетовала, что из-за травмы пропустит прокаты. Впереди у спортсменки – подготовка к новому сезону.

Этери Тутберидзе запостила кадр дочери в "Сторис" своего микроблога. Она пожелала наследнице скорейшего выздоровления. Поклонники присоединились тренеру и выразили надежду, что девушка быстро восстановится и вернется на лед.

Как писали "Дни.ру", Этери Тутберидзе столкнулась с серьезной критикой. Японский глянцевый журнал Elle назвал ее одним из самых "токсичных" тренеров в мире из-за жестких методов работы с подопечными.

Автор: 22 июля 2020, 09:27 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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