Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму

О печальном происшествии девушка рассказала в своем инстаграм-аккаунте. Она выложила фото, на котором видно, что на левую ногу наложен гипс.
Чтобы стоять, дочери знаменитого тренера приходится опираться на ходунки. Оказывается, в гипсе Диана Дэвис уже целый месяц. Его снятия осталось ждать две недели.
Юная фигуристка посетовала, что из-за травмы пропустит прокаты. Впереди у спортсменки – подготовка к новому сезону.
Этери Тутберидзе запостила кадр дочери в "Сторис" своего микроблога. Она пожелала наследнице скорейшего выздоровления. Поклонники присоединились тренеру и выразили надежду, что девушка быстро восстановится и вернется на лед.
Как писали "Дни.ру", Этери Тутберидзе столкнулась с серьезной критикой. Японский глянцевый журнал Elle назвал ее одним из самых "токсичных" тренеров в мире из-за жестких методов работы с подопечными.
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