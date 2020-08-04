"Мы все делаем правильно": Тутберидзе высказалась после предательства Косторной

Уход Алены Косторной стал очередным ножом в спину Этери Тутберидзе. Тренер рассказала, что такое в ее группе происходит далеко не первый раз.



Этери Тутберидзе посвятила поступкам экс-воспитанниц полный сдержанного негодования пост в "Инстаграм". Она отметила, что к ней приходят "милые, добрые" девочки, желающие добиться результатов. Тренер помогает их достигнуть, а те отвечают неблагодарностью.

Наставница отметила, что у нее складывается ощущение, будто на поведение юных фигуристок влияет внешний мир. У оперившихся птенцов появляются новые условия для продолжения совместной работы. Тренер сравнила это с повышением платы за любовь.

Она вспомнила, что когда-то Юлия Липницкая отказалась выходить на один лед с Евгенией Медведевой, а та потом отказалась кататься с Алиной Загитовой. Вот и Алена Косторная выдвинула целый список персон нон грата. На этом Этери Тутберидзе рассталась с воспитанницей.

"Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно", – заявила тренер. Она уверена: среди тех, кто остался в ее команде, есть верные и устойчивые к внешним раздражителям фигуристки.

Напомним, что Этери Тутберидзе вошла в антирейтинг самых "токсичных" тренеров. Подборку опубликовал японский глянцевый журнал, который отметил, что преподаватель очень жестко ведет себя в работе с подопечными.

