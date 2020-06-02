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Спорт
Мария Шарапова получила звание чемпионки по стонам

Мария Шарапова получила звание чемпионки по стонам

Мария Шарапова. Фото: instagram.com/mariasharapova
Марию Шарапову признали чемпионкой по стонам на корте во время ударов по мячу. Некоторые ее коллеги по корту считают, что громкие крики во время игры – это жульничество.
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Такое необычное звание дал россиянке портал Sportscasting. Помимо нее своеобразный рейтинг возглавила звезда американского тенниса Моника Селеш.

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Мария Юрьевна Шарапова теннисистка

Мода на громкие стоны в спорте началась еще в восьмидесятых годах прошлого века. При этом именно Мария Шарапова и Моника Селеш вывели этот элемент на новый уровень.

Примечательно, что несколько лет назад Международная федерация тенниса хотела запретить теннисисткам громко кричать, посчитав это психологическим и тактическим ходом. Там заявили, что таким образом теннисистки жульничают и ведут себя непристойно, поскольку их крики сбивают с игрового ритма соперниц.

Напомним, Мария Шарапова завершила спортивную карьеру в конце февраля этого года. Спортсменка призналась, что устала от повышенного внимания к своей персоне.

Мария Шарапова считается одной из самых высокооплачиваемых спортсменок во всем мире. Даже после завершения карьеры ей предлагают множество рекламных контрактов. Экс-теннисистка является четырехкратным обладателем Большого шлема. Также у нее есть серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года.

Автор: 2 июня 2020, 20:48 Источник: Портал Sportscasting ✓ Надежный источник
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"Пахать и пахать": Мария Шарапова объяснила свой уход из тенниса

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