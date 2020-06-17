"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле

Когда смыслом карьеры становятся деньги, принимаются такие нелепые решения, как уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе, считает 51-летняя Инна Гончаренко. Тренер высказалась насчет поступка спортсменки.

Уход 15-летней Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе стал одним из обсуждаемых событий в мире фигурного катания. Спортсменка решила, что в новом сезоне ее наставником будет Евгений Плющенко. Для Этери поступок Александры стал шоком.

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что решение не зависело от спортсменки – к этому причастны ее родители. Наставница отметила, что в таком возрасте фигуристы чаще всего идут на поводу у матери и отца.

Причиной перехода стали деньги, уверена Гончаренко. Она огорчена тем, что в мире спорта финансовый вопрос стоит во главе угла.

"Когда (Александра. – Прим. ред.) била рекорды уже среди взрослых, ни папа, ни мама не говорили, что Тутберидзе внимания дочке не уделяла. Ну скажите честно: "Нам в другом месте просто дали больше бабла, поэтому и уходим", – отметила Гончаренко.

По мнению тренера, Трусова лишилась конкуренции, ведь в команде Тутберидзе много сильных спортсменок. Теперь у фигуристки нет стимула работать, подчеркнула наставница.

Напомним, что недавно Евгений Плющенко, к которому ушла Александра Трусова, стал тренером сборной России по фигурному катанию. Этери Тутберидзе уже успела прокомментировать эту новость. У нее открытая неприязнь к коллеге.