"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле

Уход 15-летней Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе стал одним из обсуждаемых событий в мире фигурного катания. Спортсменка решила, что в новом сезоне ее наставником будет Евгений Плющенко. Для Этери поступок Александры стал шоком.
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что решение не зависело от спортсменки – к этому причастны ее родители. Наставница отметила, что в таком возрасте фигуристы чаще всего идут на поводу у матери и отца.
Причиной перехода стали деньги, уверена Гончаренко. Она огорчена тем, что в мире спорта финансовый вопрос стоит во главе угла.
"Когда (Александра. – Прим. ред.) била рекорды уже среди взрослых, ни папа, ни мама не говорили, что Тутберидзе внимания дочке не уделяла. Ну скажите честно: "Нам в другом месте просто дали больше бабла, поэтому и уходим", – отметила Гончаренко.
По мнению тренера, Трусова лишилась конкуренции, ведь в команде Тутберидзе много сильных спортсменок. Теперь у фигуристки нет стимула работать, подчеркнула наставница.
Напомним, что недавно Евгений Плющенко, к которому ушла Александра Трусова, стал тренером сборной России по фигурному катанию. Этери Тутберидзе уже успела прокомментировать эту новость. У нее открытая неприязнь к коллеге.
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