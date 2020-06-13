Впервые в истории: Трусова исполнила невозможный трюк на тренировке

Весной 15-летняя Александра Трусова сообщила, что прекращает сотрудничество с Этери Тутберидзе и уходит в команду Евгения Плющенко. Это событие вызвало бурное обсуждение, общественность пыталась узнать, то же послужило причиной такого решения.
Для Этери поступок Александры, вероятно, стал предательством. Тренер даже отписалась от бывшей подопечной в "Инстаграм". Люди из команды Тутберидзе сомневались, что Плющенко станет хорошим наставником для Трусовой, ведь фигурист еще не взрастил настоящих чемпионов.
Впрочем, коллегам Этери придется взять свои слова назад, поскольку Трусова совершила невозможное – во время тренировки она сделала четверной риттбергер. Этот элемент остается единственным в женском фигурном катании, который не выполняла ни одна спортсменка в мире на официальных стартах.
Достижениями Александры похвастался сам Плющенко. Фигурист также отметил, что у него есть определенные секреты в подготовке, благодаря которым его подопечные смогут победить на соревнованиях.
Напомним, что последние несколько месяцев спортсмены не тренировались, потому что площадки были закрыты из-за пандемии коронавируса.
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