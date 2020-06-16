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Овечкин скучает по русскому менталитету

Овечкин скучает по русскому менталитету

Александр Овечкин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Овечкин переехал в США в начале 2000-х. Спортсмен привык к жизни в этой стране, однако уточнил, чего ему не хватает.
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Во время прямого эфира с телеведущей Юлией Бордовских в "Инстаграм" Александр Овечкин признался, что очень скучает по русской культуре. Кроме того, ему не хватает менталитета, присущего жителям России.

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Александр Михайлович Овечкин хоккеист

Александр отметил, что за 15 лет США изменили его. Хоккеист стал совершенно другим человеком. Раньше он жил для себя, а сейчас сфокусировал внимание на жене и детях.

Несколько месяцев назад посол США в России Джон Салливан поблагодарил нашу страну за мастерство Александра Овечкина. Он признался, что всегда вспоминает о хоккее, когда думает об общих интересах России и Америки.

Овечкин является нападающим "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. Несколько лет назад благодаря спортсмену команда впервые получила Кубок Стэнли. Всего в Национальной хоккейной лиге на счету Александра 706 голов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что недавно Овечкин одержал победу на конкурсе NHL Fan Choice Awards в номинации "GIF-анимация года". Болельщики наградили спортсмена за самый смешной момент сезона.

Автор: 16 июня 2020, 10:18 Источник: Instagram
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