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Шоу-бизнес
Россияне молятся за родившую жену Овечкина

Россияне молятся за родившую жену Овечкина

Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Супруга Александра Овечкина с сыном вернулись из перинатального центра домой. Фото Настасьи Шубской вызвали бурю эмоций у поклонников.
прочитано 321 раз

В своем инстаграм-аккаунте звездная мамочка поделилась снимком, сделанным во время знакомства их полуторагодовалого сына с новорожденным братом Ильей. "А мы уже дома! Ну что может быть милее?! #brothers", – написала дочь актрисы Веры Глаголевой.

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 Александр Михайлович Овечкин

Александр Михайлович Овечкин хоккеист

Разметил трогательные кадры в своем микроблоге и Александр Овечкин. Хоккеист поблагодарил жену за сыновей. Он признался, что теперь – самый счастливый.

В комментариях к публикациям звездной четы фолловеры оставили самые теплые слова и пожелания здоровья маме и малышу. Среди тех, кто поздравил титулованного спортсмена и его супругу, были и звезды: Максим Галкин, Катя Лель, Алена Водонаева, Анна Семенович, Аделина Сотникова и другие.

Некоторые подписчики буквально молятся за Настасью с ребенком. "Храни вас Бог!" – пишут россияне.

Новость о беременности Шубской появилась в конце февраля. Актриса сообщила об этом в соцсетях. А 27 мая стало известно о том, что 34-летний хоккеист Александр Овечкин и его 31-летняя жена стали родителями во второй раз.

Напомним, что пара воспитывает старшего сына Сергея. Мальчик появился на свет в одном из перинатальных центров в США 18 августа 2018 года.

Автор: 29 мая 2020, 08:35 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная свадьба Овечкина и Шубской

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