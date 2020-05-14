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Тарасова не оставила шансов покинувшей спорт Загитовой

Алина Загитова. Фото: Naoki Morita/AFLO/www.globallookpress.com
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы Алины Загитовой, которая приостановила спортивную карьеру, на возвращение к выступлениям. Она утверждает, что ее позиция относительно успехов олимпийской чемпионки по фигурному катанию останется неизменной.
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Татьяна Тарасова уверена, что юная спортсменка не вернется на профессиональный лед. Не видит она и того, чтобы Алина Загитова отправилась на Олимпийские игры.

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Сюжеты Фигурное катание

Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Прославленный тренер отметила, что девушка блестяще работает, но "мало трех программ для олимпийской чемпионки". Ей бы хотелось наблюдать за фигуристкой многие годы.

По мнению Татьяны Тарасовой, показательные выступления, имидж и наряды занимают у Алины Загитовой колоссальное время, поэтому на настоящий спорт не остается сил. "Она прекрасна в шоу-бизнесе", – полагает тренер.

Вместе с тем она считает, что Алина Загитова в хорошей форме. "Я за то, чтобы Медведева, Загитова и Туктамышева катались", – отметила Тарасова. Она уверена, что российские фигуристки все равно будут выигрывать у западных соперниц, потому что есть некоторые плюсы и отрыв перед иностранными коллегами.

Напомним, что в 2019 году Алина Загитова сделала перерыв в спортивной карьере. Девушка стала принимать участие в популярных ледовых шоу, войдя в состав команды Татьяны Навки. Она катается в ее программе "Спящая красавица". Кроме победы на Олимпийских играх, в активе спортсменки золото чемпионатов Европы и мира, а также финала Гран-при по фигурному катанию.

Автор: 14 мая 2020, 11:04 Источник: РБК ✓ Надежный источник
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