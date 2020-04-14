Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию

Как оказалось, детство у спортсменки было не из легких. Она с семьей жила в маленьком Ижевске, денег не хватало даже на проезд на автобусе. Больше всего на свете Алина мечтала получить успех и славу, чтобы разбогатеть и перевезти близких в Москву.
Ради того, чтобы достичь поставленной цели, Загитова ежедневно ездила на тренировки на другой конец Москвы. Ей приходилось выходить в семь утра и возвращаться в одиннадцать ночи.
"Я не хотела бросать спорт, понимала, ради чего все делаю. Ради медали, а еще, чтобы перевезти семью в Москву. С медалями пришел и заработок", – поделилась фигуристка в беседе с корреспондентом журнала Cosmopolitan.
Кроме того, из-за постоянных тренировок у Алины почти не было друзей. Также приходилось часто пропускать занятия в школе. И лишь сейчас чемпионке потихоньку удается восстанавливать эти пробелы.
Как бы то ни было, спорт многому ее научил. По словам Загитовой, сейчас она с легкостью преодолевает трудности и двигается вперед, несмотря ни на что.
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