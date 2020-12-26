Плющенко в шоке от высоких оценок подопечным Тутберидзе: Происходит абсурд!

В пятницу, 25 декабря, в Челябинске прошла короткая программа у женщин в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Первые три места заняли подопечные Этери Тутберидзе и только четвертое – ученица Евгения Плющенко. Фигурист не согласен с оценками членов жюри.

В короткой программе первое место получила Анна Щербакова (80,31 балла). Второе место у Камилы Валиевой (79,99), третье – у Дарьи Усачевой (76,72). Александра Трусова, которая в этом году ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, оказалась лишь четвертой (75,76).

Супруг Яны Рудковской не скрыл недовольство даже во время чемпионата. Когда были объявлены оценки Трусовой, Плющенко показал жест – большой палец вниз. Операторы успели запечатлеть этот момент.

По мнению Евгения, его подопечная была лучшей. В беседе с журналистами он отметил, что Трусова показала прекрасное катание, в котором не было ошибок. "Куда лучше?", – выразил недоумение фигурист.

Плющенко предположил, что члены жюри "заряжаются по-особенному". Фигурист не исключает финансовой заинтересованности судей. "Происходит абсурд!", – возмутился спортсмен.

Чтобы не быть голословным, Евгений Плющенко перечислил недочеты, которые он увидел в выступлениях учениц Этери Тутберидзе. При этом он не стал отрицать, что, например, Камила Валиева – хорошая фигуристка.