Загитова бросила микрофон и вернулась на лед с новой программой

Больше двух месяцев зрители следили за взлетами и падениями участников шоу "Ледниковый период". Наконец проект подошел к концу, и в субботу звезды фигурного катания и артисты покажут финальные выступления.
Неожиданным поворотом шоу станет выступление ведущей. Алина Загитова на время расстанется с профессией журналиста и вернется на лед. Репетиции уже идут полным ходом, и олимпийская чемпионка откатала до совершенства свой номер. Хореографом номера стал Илья Авербух. Алина Загитова будет выступать под грустную песню Томми Профитта "Will I make it out alive" ("выберусь ли я отсюда живой" – прим. ред.). Особенностью технически сложного номера станет то, что выступать она будет в темноте.
Напомним, в прошлом году Алина Загитова объявила о том, что временно покидает спорт. Поклонники были в шоке от такого неожиданного решения фигуристки и надеялись на ее возвращение. Кто знает, может выступление на шоу "Ледниковый период" откроет новую главу в спортивной карьере Загитовой.
Еще одним сюрпризом шоу станет выход на лед Елены Исинбаевой. При этом ее судьями станут те участники, которых она чаще всего критиковала.
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