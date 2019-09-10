Александр Овечкин разбился

Российский хоккеист Александр Овечкин получил серьезную травму. Спортсмен упал с велосипеда и разбил нос. К счастью, повреждение оказалось несерьезным, и на следующий день хоккеист появился на тренировке, сообщает Championat.com.
Напомним, в прошлом сезоне Александр Овечкин принял участие в 81 матче. За это время спортсмен забросил в ворота противника 51 шайбу, передает Газета.ру.
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