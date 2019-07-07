Туктамышева отказалась раздеваться перед Загитовой
В грядущем сезоне Елизавета Туктамышева будет выступать под песню Shallow. Автором идеи и постановки номера стал хореограф Илья Авербух.
Чтобы удовлетворить любопытство поклонников, фигуристка разместила две фотографии нового образа для произвольной программы. На снимках спортсменка позирует в коротком зеленом платье.
В подписи к кадрам фигуристка отметила, что в новом сезоне не будет раздеваться на льду. "Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном", – с иронией написала Елизавета Туктамышева.
В комментариях пользователи признались, что с нетерпением ждут выступления фигуристки на соревнованиях. "Хоть в костюме, хоть без костюма, все равно огонь!", "Удачи в сезоне! Мотивация зашкаливает", "Изумительное платье. Очень ждем тебя в новом сезоне", – обратились к девушке поклонники.
Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, сообщил о том, что произвольная программа Алины Загитовой для грядущего сезона готова. Молодая спортсменка предстанет в образе Клеопатры. Она будет выступать на льду под песню The Feelings Begin Питера Гэбриэла, увертюру Lawrence d’Arabie Мориса Жарра и композицию Ramses Хатир Хичам, передает "Комсомольская правда".
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