Нелепое падение Александра Овечкина стало сенсацией
На днях спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео. Это запись катания трехкратного чемпиона мира на вейкскейте. И все бы ничего, если бы в конце Овечкин так неуклюже не свалился бы в воду. "Для первого раза сойдет. Особенно в конце", – не смущаясь, отметил Александр.
Этот провал вызвал бешеные ажиотаж в Сети. Поклонники не упустили возможности позлорадствовать над хоккеистом. "На жидкой посложнее малость?", "Хоть в чем-то я лучше него", "Да ты мертвый", "Не может руку расслабить, это уже рефлекс. Удивительно, что в ней не клюшка", – язвили злопыхатели.
Все же большинство подписчиков поддержали хоккеиста в его начинаниях. "Ты крут во всем, таким и оставайся!", "Круто! Для первого раза! Можно на Олимпиаду заявляться!", "Вот оно мастерство!", "Ты лучший во всех своих начинаниях! Так, глядишь, лучшим сервером мира станешь! Еще в одном виде спорта прославишь нашу страну!", – писали восторженные поклонники.
"Вы шикарен!Идеальное управление телом!" , – восхитилась обожательница.
Помимо фанатов, Овечкина поддержали и коллеги. Например, Илья Ковальчук добродушно пошутил: "Хаха! Расслабился в конце!". Как сообщает "Экспресс газета", в Twitter-аккаунте национальной хоккейной лиги этот эпизод репостнули и назвали лучшим видео дня.
Напомним, в прошлом месяце хоккеисту была присуждена премия NHL Fan Choice Awards. В 2018 году Ови впервые завоевал Кубок Стэнли.
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