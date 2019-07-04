Нелепое падение Александра Овечкина стало сенсацией

Александр Овечкин – один из самых известных хоккеистов мира. Казалось, будто обладатели Кубка Стэнли все нипочем. Но, как оказалось, это мнение было ошибочным.

На днях спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео. Это запись катания трехкратного чемпиона мира на вейкскейте. И все бы ничего, если бы в конце Овечкин так неуклюже не свалился бы в воду. "Для первого раза сойдет. Особенно в конце", – не смущаясь, отметил Александр.

Этот провал вызвал бешеные ажиотаж в Сети. Поклонники не упустили возможности позлорадствовать над хоккеистом. "На жидкой посложнее малость?", "Хоть в чем-то я лучше него", "Да ты мертвый", "Не может руку расслабить, это уже рефлекс. Удивительно, что в ней не клюшка", – язвили злопыхатели.

Все же большинство подписчиков поддержали хоккеиста в его начинаниях. "Ты крут во всем, таким и оставайся!", "Круто! Для первого раза! Можно на Олимпиаду заявляться!", "Вот оно мастерство!", "Ты лучший во всех своих начинаниях! Так, глядишь, лучшим сервером мира станешь! Еще в одном виде спорта прославишь нашу страну!", – писали восторженные поклонники.

"Вы шикарен!Идеальное управление телом!" , – восхитилась обожательница.

Помимо фанатов, Овечкина поддержали и коллеги. Например, Илья Ковальчук добродушно пошутил: "Хаха! Расслабился в конце!". Как сообщает "Экспресс газета", в Twitter-аккаунте национальной хоккейной лиги этот эпизод репостнули и назвали лучшим видео дня.

Напомним, в прошлом месяце хоккеисту была присуждена премия NHL Fan Choice Awards. В 2018 году Ови впервые завоевал Кубок Стэнли.