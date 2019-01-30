Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
Хоккеист отметил январский отпуск вместе с семьей на Кубе. В одном из роликов с отдыха спортсмен танцует с дочерью сестры Анастасии Шубской. "Мой лучший танцор", – написала жена Александра Овечкина в своем микроблоге.
Многие пользователи и не догадывались, что нападающий умеет так хорошо двигаться, и принялись хвалить его. "Талантливые люди талантливы во всем! Сильнейший!", "Большой, добрый, щедрый – настоящий русский мужчина! Счастья вам!", "Как красиво! Трогательно!", "Какой молодец! Классно танцует!", "Он умеет танцевать!", "Им надо выступать на конкурсе бальных танцев", – писали они.
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