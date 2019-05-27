Жену Овечкина поздравили с беременностью
Округлившийся живот Анастасии Шубской на новых снимках дал повод поклонникам порадоваться за супругу Александра Овечкина. Была ли радость преждевременной – пока неясно: модель хранит молчание и на комментарии не реагирует.
Однако подписчиков молчание автора не особо смутило. "Мне кажется, что появился животик", "Вы очень красивая. Если и правда беременны, то я очень рада", – восхищаются снимками фанаты.
Другие подписчики подошли к фотографиям более критично. Они отметили, что после первых родов фигура Анастасии Шубской стала более женственной – эти и объясняются более округлые, чем раньше, формы модели. Другие же просто решили, что жена Александра Овечкина выбрала неудачное платье.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин сыграли свадьбу около 2 лет назад. У них родился сын Сергей. Супруги неоднократно заявляли, что мечтают подарить ему братика или сестричку – чем, возможно, и спровоцировали регулярные слухи о беременности Шубской в соцсетях.
Анастасия Шубская последние 2 недели болела за мужа в Словакии, где Овечкин играл за российскую сборную на чемпионате мира по хоккею. После поражения россиян от финнов в полуфинале модель довольно резко прошлась по критикам нашей команды. Шубская привела российским болельщикам в пример фанатов команд НХЛ, которые, несмотря ни на что, поддерживают спортсменов, пишет StarHit.
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