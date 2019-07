Ибрагимович раздробил череп сопернику (видео)

Дерби получилось захватывающим. Команды "Лос-Анджелес" и "Лос-Анджелес Гэлакси" играли 22 июля. В одном из эпизодов шведский форвард "Гэлакси" Златан Ибрагимович и ливийский защитник "Лос-Анджелеса" Эль-Мунир в прыжке пытались принять верховую передачу мяча.

Ливиец в борьбе получил сокрушительный удар локтем в лицо. Диагноз - перелом скулы. На снимках, которые публикуют в соцсетях его коллеги, видна внушительная вмятина на месте удара. Футболисту предстоит серьезная операция.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K