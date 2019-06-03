Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Алексей Ягудин побеседовал с журналистами в форме экспресс-интервью, так что ответы получились весьма интересные. В частности, известный спортсмен признался, что за свои 39 лет ни разу не летал в космос и не собирается – ему нравится на Земле.
Также выяснилось: не бывает и дня, чтобы Алексей Ягудин не сходил в туалет. С этой странной привычкой связан и кошмар, преследующий фигуриста по ночам – ему снится, что он не успел добежать до туалета.
Рассказал известный фигурист и об отношениях с супругой Татьяной Тотьмяниной. Оказалось, что жена ругает Алексея Ягудина, когда он начинает что-то делать по дому – готовить, убирать, чинить краны.
Всплыла и еще одна неожиданная деталь. "Хоть и трудно поверить, но порой жена меня бьет. Хорошо, что она не боксер, а стройная и хрупкая фигуристка", – рассказал Алексей.
"В будущем не хочу, чтобы дочки вышли замуж за... женщин. Лет через 20 в нашем обществе такое запросто может начать происходить. Надеюсь, мою семью подобное не коснется. Мечтаю, чтобы Лиза и Мишель стали адвокатами либо пластическими хирургами", – заявил он в интервью изданию StarHit.
Спросили Алексея Ягудина и о том, что он будет делать, если обнаружит в своей ванной Никиту Джигурду. Фигурист пообещал сразу же позвонить Марине Анисиной и передать ее "сокровище" – пахнущее самым хорошим шампунем.
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