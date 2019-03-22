Тарасова сплясала после провала российских фигуристов

Тренер отпраздновала победу американского фигуриста Натана Чена в короткой программе на чемпионате мира в Японии. Татьяна Тарасова исполнила танец в эфире Первого канала.



Наставница обрадовалась, узнав, что первое место присуждено американскому спортсмену. По ее мнению, Натан Чен очень любит фигурное катание и каждый раз тренируется "не на жизнь, а на смерть". Татьяна Тарасова назвала его программу уникальной.

"Такой он забавный, неожиданный! Потому что он любит фигурное катание и не может без него жить!" – отметила она. Заслуженный мастер спорта Алексей Ягудин, комментировавший соревнования, не мог поверить, что тренер будет танцевать. Он специально отошел подальше, чтобы посмотреть на это со стороны.

Лидером короткой программы стал Натан Чен, набравший 107,40 балла. Второе место занял представитель США Джейсон Браун – ему присудили 96,81 балла. Бронзу завоевал японец Юдзуру Ханю, получивший 94,87 балла, сообщает Lenta.ru.



Только одному российскому фигуристу удалось попасть в первую десятку. Михаил Коляда набрал 84,23 балла и занял десятую позицию. Тренер Татьяна Тарасова недовольна выступлением наших спортсменов. "Я расстроена за страну. Сколько можно на все это смотреть? Нужно ждать новое поколение, никак иначе", – цитирует ее RT.