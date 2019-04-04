Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго

Кокорин и Мамаев получат тюремный срок. Футболистам едва ли удастся вернуться в профессиональный спорт.

Насколько длительным будет заключение для Александра Кокорина и Павла Мамаева – решит в итоге суд. Но в том, что футболистов ждет реальный тюремный срок, наблюдатели не сомневаются.

"Я не юрист, чтобы говорить наверняка. Считаю, что Кокорин и Мамаев получат срок. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этого им вряд ли удастся. Какой именно – затрудняюсь сказать", – заявил журналистам представитель комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин.

Созин считает, что заключение окажется достаточно длительным для того, чтобы после освобождения Кокорин и Мамаев смогли вернуться в профессиональный футбол. Сравнивать этих спортсменов с легендарным игроком сборной СССР Эдуардом Стрельцовым, которому также пришлось побывать в местах не столь отдаленных, по мнению Созина, не имеет смысла.

"Эдуард Стрельцов был уникальным футболистом, лучшим в стране. У него было богатырское здоровье, после возвращения он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Не хочу выглядеть пессимистом, но для Кокорина и Мамаева арест означает закат карьеры, им не по 18 лет. В первую очередь это относится к Александру, которого мучает травма колена", – цитирует спортивного функционера RT.

Кокорин и Мамаев содержатся под стражей с с 8 октября 2018 года. Осенью прошлого года футболисты устроили сразу две драки в центре Москвы, их жертвы с травмами были госпитализированы. 4 апреля суд продлил срок содержания под стражей нападающего питерского "Зенита" и полузащитника "Краснодара" до 25 сентября.