Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз

Российская спортсменка Анна Погорилая раскритиковала показательный номер Елизаветы Туктамышевой с раздеванием. По мнению девушки, подобные выступления неприемлемы для фигурного катания.



В конце марта Анна Погорилая призналась, что не понимает, почему поклонники с одобрили выступление Елизаветы Туктамышевой на серии турниров Гран-при. Девушка осудила откровенный номер фигуристки. Она отметила, что никогда бы не разделась на льду, потому что уважает себя. Фигуристка добавила: было бы некомфортно, если бы потом ее ребенок увидел такой номер.

Сразу после этого заявления ученица Алексея Мишина опубликовала ответ на странице в Twitter. Она попросила спортсменку не беспокоиться о ее будущих детях, потому что она научит их "уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей", сообщает сайт "Комсомольская правда".

Теперь в конфликте фигуристок наметился новый поворот. В недавнем интервью Анна Погорилая опять обрушилась с критикой на Елизавету Туктамышеву. Репортер назвал эффектным показательный номер 22-летней спортсменки на турнире Гран-При, но собеседница возразила.

По ее мнению, фигуристка не должна показывать публике нижнее белье. "Ну ладно бы это эстетически было красиво! Где здесь фигурное катание?" – цитирует Погорилую Sport24. Теперь поклонники ждут, что на это ответит ученица Алексея Мишина.