"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз
По словам Анны Погорилой, она не разделяет восторгов поклонников спортсменки и считает неприличным раздеваться на льду или в другом общественном месте. Елизавета Туктамышева же полагает, что в ее номере нет ничего постыдного.
"Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина", – цитирует фигуристку Sports.ru. Анна добавила, что ей было бы некомфортно, если бы в будущем ее ребенок увидел такие выступления.
"Впрочем, Лиза отдает себе отчет в том, что делает. Раз публика довольна, почему нет? Степень откровенности у каждого своя", – отметила спортсменка. Погорилая выразила уверенность в том, что зрителям нравится не только номер с раздеванием Елизаветы Туктамышевой, но и ее катание в целом.
Напомним, что в японском городе Сайтама начался чемпионат мира по фигурному катанию. Российские спортсмены традиционно борются за медали. Нашу страну представляют Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова, передает телеканал "360".
Как писали "Дни.ру", до последнего на поездку претендовали Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова, но их планам не суждено было сбыться. ЧМ-2019 проходит с 20 по 23 марта.
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