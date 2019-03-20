"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз

Российская фигуристка Анна Погорилая прокомментировала скандальный номер коллеги с раздеванием. Елизавета Туктамышева получила новую порцию критики за смелое поведение.

По словам Анны Погорилой, она не разделяет восторгов поклонников спортсменки и считает неприличным раздеваться на льду или в другом общественном месте. Елизавета Туктамышева же полагает, что в ее номере нет ничего постыдного.

"Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина", – цитирует фигуристку Sports.ru. Анна добавила, что ей было бы некомфортно, если бы в будущем ее ребенок увидел такие выступления.

"Впрочем, Лиза отдает себе отчет в том, что делает. Раз публика довольна, почему нет? Степень откровенности у каждого своя", – отметила спортсменка. Погорилая выразила уверенность в том, что зрителям нравится не только номер с раздеванием Елизаветы Туктамышевой, но и ее катание в целом.

Напомним, что в японском городе Сайтама начался чемпионат мира по фигурному катанию. Российские спортсмены традиционно борются за медали. Нашу страну представляют Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова, передает телеканал "360".

Как писали "Дни.ру", до последнего на поездку претендовали Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова, но их планам не суждено было сбыться. ЧМ-2019 проходит с 20 по 23 марта.