"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз

0
Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Среда 20 марта
Лента новостей
13:12
10-летний мальчик рискнул жизнью ради спасения тонувшей девочки (видео)
12:40
Ковальчук показала аппетитную фигуру в купальнике
12:07
Милявская раскрыла секрет красоты
11:52
Влюблена в девушку: Дакота сделала шокирующее заявление после развода
11:40
В Госдуме подсчитают ущерб Крыму от украинской власти
11:32
Известный ведущий раскрыл новую страшную болезнь Началовой
11:29
Знаменитая актриса привела в восторг "лысым" фото
11:19
Названы причины госпитализации Елены Берковой
11:19
Схрон взрывчатки и оружия банды убийц из 90-х нашли в Подмосковье
10:39
70-летний Леонтьев высказался о суррогатной матери для своего ребенка
10:37
Киркорова разнесли за "сладкое" видео с Тимати
10:19
Найдены неопровержимые доказательства четвертой беременности Миддлтон
10:01
Знаменитая актриса оказалась на пороге смерти после увольнения
09:44
Переволновавшаяся Волочкова потеряла ребенка
09:17
Фото голого принца Чарльза утекли в Сеть
09:01
Молодящаяся Андреева показала большую дырку
08:44
Гитарист Оззи Осборна умер накануне дня рождения
08:10
Басков взбесил народ попрошайничеством из-за смерти Началовой
06:35
Атака Лукашенко на Путина вызвала ликование на Западе
04:13
Заговорившую о мужских гениталиях Собчак заставляют вымыть рот
02:07
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
00:35
"Локоть сломал": обматерившая мужа Рапунцель из шоу "Дом-2" получила по полной
21:54
Почему ушел Назарбаев
21:53
"Чуть не помер": рыжий из "Иванушек International" рассказал об ужасе на детском утреннике
21:43
Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь
21:28
Оголившаяся Глюк’oZa пошла по стопам красавицы Асмус
20:52
В Ижевске насмерть замерз человек
20:22
В Челнах из загоревшейся школы эвакуировали более 600 человек
20:11
В Екатеринбурге светофор насмерть придавил пешехода
20:00
Переделанная Бледанс прижалась на лестнице к южному красавцу
19:55
Под Тюменью мужчина расстрелял знакомых из-за долга
19:24
Почерневшую Семенович перестали узнавать
18:42
"Стала жертвой насилия": Собчак взвыла от происков певца-извращенца
18:42
Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным
18:41
В Омске мужчина убил собутыльника из-за штанов
18:30
Володин: Россия и Казахстан должны остаться стратегическими партнерами
18:22
Кто научит молодых политиков
18:11
Падение глыбы льда на младенца обернулось серьезными последствиями
17:51
Перепутали в роддоме: Шепелеву рассказали о роковой ошибке
17:22
"Добил рак простаты?": загадочная причина отставки Назарбаева
17:14
"Дважды вызывала неотложку": Борисова отреагировала на прогнозы о своей смерти
16:52
Из галереи в Москве украли 5 картин
16:27
Подробности срочной отставки Назарбаева
16:27
Сделано заявление об украинских танках в Крыму
16:25
Уличенная в обмане Порошина раскрыла имя пятого ребенка
16:21
Отказавшаяся рожать от больного мужа актриса разревелась у Корчевникова
16:08
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке
16:07
Кеосаян и Симоньян ждут ребенка
15:54
В Башкирии "Газель" насмерть сбила пешехода
15:39
"Ненавидел себя": Машков раскрыл главный страх перед Табаковым
15:35
70-летний Леонтьев готовится стать отцом
15:22
На трусливого Порошенко объявлена охота
15:12
Единороссы не поддержат законопроект о переводе времени
15:07
Пригожин взбесил украинцев словами о Крыме
15:01
Называется матерью: позарившуюся на миллионы Яковлева из "Иванушек" оплевали у Малахова
14:57
Кредитору "Югры" досталось от охранников АСВ
14:53
Рыбаков предупредили о смертельной опасности (видео)
14:40
"Злобный вредитель": напуганная Цымбалюк-Романовская доверилась не тому человеку
14:27
Законопроект о доплатах к пенсиям прошел второе чтение в Думе
14:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 марта 2019 года
14:18
"Дешевая подделка": знаменитая модель крупно опозорилась
13:55
Россияне ударились в экономию после праздников
13:49
В Кремле заявили о смене режима на Украине
13:38
Володин выразил соболезнования в связи с уходом Хуциева
13:31
Наталия Орейро решила вернуться на российские экраны
13:26
Пляшущему на костях Началовой Малахову заткнули рот
13:21
Пугачева и Киркоров повеселятся на грандиозном юбилее Леонтьева
13:11
"Очень больно": Федосеева-Шукшина плачет из-за тяжелой утраты
13:10
В центре Москвы совершено убийство
13:05
В Новой Москве открылся офис продаж ЖК "Филатов Луг"
12:47
Российская актриса едва не умерла во время оргии перед камерами
12:35
"Туалетное" видео Бузовой с тампонами вызвало шок
12:34
Госдума расширяет полномочия Счетной палаты
12:28
Любимые мужчины Юлии Началовой
12:18
Осталось недолго: на Украине звучит погребальный звон для Порошенко
11:59
"Нельзя заниматься самолечением": отец Началовой выступил с заявлением
11:55
"Подумай о муже": Брежневу заподозрили в романе с молдаванином
11:40
Дума проконтролирует выполнение поручений Медведева по нацпроектам
11:35
Сделано шокирующее заявление о связи Зеленского с Путиным
11:34
"Мама, где я?": Макаревич в шоке от российского телевидения
11:34
В Японии запретили физически наказывать детей
11:26
Дорогой столичный ресторан нарушил все правила
11:18
"Невероятный удар": звезды скорбят о великом режиссере
11:14
Infiniti QX60: семейная лошадка для богатых
10:54
Обреченный Губин покинул Россию
10:30
Анджелина Джоли и Брэд Питт пришли к согласию
10:21
Лера Кудрявцева ждет третьего ребенка
10:08
Что должен знать о сексе каждый мужчина
10:03
Заговоривший на мове Путин довел украинцев до лютого бешенства
10:00
Маркл и Миддлтон заткнули рты
09:52
Алла Пугачева стала прабабушкой
09:40
Барановская разоткровенничалась об отношениях с Аршавиным (видео)
09:20
На дочь Началовой обрушилась новая беда
09:11
Тимошенко лизнула на заправке сочную сосиску
08:51
Подопечный Дробыша готовит англоязычный альбом
08:33
Собчак воссоединилась с Виторганом
08:28
Скончался легендарный советский режиссер
08:14
"Удар по организму": возлюбленный Лолиты перед смертью скинул 40 кг
08:07
В Москве наградят лучших экстрасенсов года
06:32
Путин поставил на место отказавшегося признать Крым Лукашенко
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вокруг тела Юлии Началовой вспыхнул новый ажиотаж
"Крыша поехала": оскорбленные россияне больно врезали Макаревичу за Крым
"Это как!?": Собчак оторопела от слов лечащего врача Началовой
Киркорову влепили пощечину после слухов о краже
Лукашенко толкает Украину к войне с Россией
Украина признала российский Крым
Спорт

"Я себя уважаю!": голую Туктамышеву пристыдили за публичный стриптиз

Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Российская фигуристка Анна Погорилая прокомментировала скандальный номер коллеги с раздеванием. Елизавета Туктамышева получила новую порцию критики за смелое поведение.
прочитано 1127 раз

По словам Анны Погорилой, она не разделяет восторгов поклонников спортсменки и считает неприличным раздеваться на льду или в другом общественном месте. Елизавета Туктамышева же полагает, что в ее номере нет ничего постыдного.

ПО ТЕМЕ

Медведева сделала жесткое заявление перед бойней

Туктамышева поставила точку в конфликте с Медведевой

Сюжеты Фигурное катание

"Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина", – цитирует фигуристку Sports.ru. Анна добавила, что ей было бы некомфортно, если бы в будущем ее ребенок увидел такие выступления.

"Впрочем, Лиза отдает себе отчет в том, что делает. Раз публика довольна, почему нет? Степень откровенности у каждого своя", – отметила спортсменка. Погорилая выразила уверенность в том, что зрителям нравится не только номер с раздеванием Елизаветы Туктамышевой, но и ее катание в целом.

Напомним, что в японском городе Сайтама начался чемпионат мира по фигурному катанию. Российские спортсмены традиционно борются за медали. Нашу страну представляют Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова, передает телеканал "360".

Как писали "Дни.ру", до последнего на поездку претендовали Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова, но их планам не суждено было сбыться. ЧМ-2019 проходит с 20 по 23 марта.

Автор: Валерия Нарская20 марта 2019, 12:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Почему ушел Назарбаев
Ушедший в отставку Назарбаев провел тайную беседу с Путиным
В Кремле заявили о смене режима на Украине
Осталось недолго: на Украине звучит погребальный звон для Порошенко

Шоу-бизнес

Собчак появилась на публике с Богомоловым
Милявская раскрыла секрет красоты
Влюблена в девушку: Дакота сделала шокирующее заявление после развода
Известный ведущий раскрыл новую страшную болезнь Началовой

Проишествия

Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Известного блогера сделали соучастником кровавого расстрела в мечетях

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Общество

Фото голого принца Чарльза утекли в Сеть

Сына Елизаветы II сняли на пляже
Шоу-бизнес

Найдены неопровержимые доказательства четвертой беременности Миддлтон

Британцы уже делают ставки
Шоу-бизнес

Киркорова разнесли за "сладкое" видео с Тимати

Король российской эстрады стал аниматором
Шоу-бизнес

Переволновавшаяся Волочкова потеряла ребенка

Она потеряла сознание в балетном классе

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы
Интимной жизнью не обделены: Развод не помешал сексу Собчак и Виторгана
По стопам Фриске: найдена пугающая связь Началовой с погибшей от рака певицей

Фоторепортажи

Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак
Любимые мужчины Юлии Началовой
Знаменитая фитнес-модель возбудила народ "голыми" снимками
Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO

Спорт

Хоккеист отправил в нокдаун судью (видео)
Опоздавшую на тренировку Загитову послали подальше
Медведева сделала жесткое заявление перед бойней
Уткин вывел Черчесова на чистую воду

Регионы

Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru