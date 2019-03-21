Тарасова растоптала торопливого фигуриста
Татьяна Тарасова не хочет ругать Михаила Коляду. Но, к сожалению заслуженного тренера, не находит причин для похвалы. Даже те оценки, которые судьи поставили российскому фигуристу после выступления в короткой программе на чемпинате мира в японской Сайтаме, с точки зрения специалиста – просто везение.
"Понимаете, он же не Джейсон Браун, чтобы просто кататься. Здесь просто без слов. Я не могу уже о нем говорить. Получается, что я его все время ругаю, но хвалить не за что. Так бы похвалила", – прокомментировала катание Коляды Татьяна Тарасова.
Первое место после короткой программы досталось американцу Натану Чену. Он набрал 107,40 балла. Его ближайшим преследователем стал другой представитель США Джейсон Браун – 96,81 балла. Третья позиция у японца Юдзуру Ханю – 94,87 балла.
Михаил Коляда в своем выступлении допустил ряд ошибок. Он не смог выполнить каскад четверной тулуп-тройной тулуп. Затем исполнил тройной лутц, к которому добавил двойной тулуп. Завершил программу фигурист хорошим тройным акселем – однако занял лишь десятое место с результатом 84,23 балла, передает "Спорт-Экспресс".
Татьяна Тарасова не скрывает удивления. "Зачем разгоняться как сумасшедший при заходе на прыжок? Когда это он с такой скоростью прыгал?", – не понимает заслуженный тренер. Тарасова отмечает, что оценки для Коляды неплохие – но считает, что спортсмену просто повезло с судьями.
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