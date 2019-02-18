Тарасова отбила убогую квартирку миллионерши Загитовой

Победа на Олимпиаде в Пхенчхане сделала Алину Загитову богатой и знаменитой. Золото и серебро в командном турнире тогда ей принесли 13 миллионов рублей. За победы на двух этапах "Гран-при" и в финале Загитова заработала еще 61 тысячу долларов. Плюс 20 тысяч "зеленых" за выигрыш чемпионата Европы-2018.

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