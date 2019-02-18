Тарасова отбила убогую квартирку миллионерши Загитовой
При столь больших доходах живет Алина Загитова крайне скромно. Японские телевизионщики вскоре после Пхенчхана сняли ее квартиру и ужаснулись. Они назвали жилище убогим. Тренер Татьяна Тарасова поспешила на помощь юной звезде фигурного катания и отбила от нападок ее квадратные метры.
"А что они хотели?! – кричит Тарасова. – Алина только за два года до Олимпиады переехала в Москву из Ижевска вместе с бабушкой. У нее обычная семья. Неужели японцы думали, что Загитовой успели построить дворец в Москве?! Если она станет хорошо кататься, все будет нормально с квартирой. Алина на хорошее жилье уже заработала".
Соперница Алины Загитовой Евгения Медведева за две золотые медали чемпионки мира получила 90 тысяч долларов. Еще 40 тысяч – за два золота на "Европе". Две серебряные медали Олимпиады-2018 с учетом выплат от государства и городских властей – это еще восемь миллионов. За свою недолгую карьеру, как подсчитала "Экспресс-газета", Медведева успела выиграть пять этапов "Гран-при" и два финала серии. А это еще 140 тысяч долларов.
Однако в фигурном катании есть неписанное правило – треть от призовых спортсмены обычно отдают наставнику. Выходит, Этери Тутберидзе не зря убивалась, когда Евгения Медведева променяла ее на старого тренера-гея Брайана Орсера.
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