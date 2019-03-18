Туктамышева поставила точку в конфликте с Медведевой
В отличие от 22-летней фигуристки, Евгения Медведева включена в состав российской сборной на ЧМ-2019. По словам Елизаветы Туктамышевой, конфликта на этой почве между ними не возникло.
"Мы абсолютно те же спортсменки, те же люди, у нас такое же отношение друг к другу", – заявила Туктамышева в эфире канала Z+. Она выразила надежду, что неприятные комментарии перед чемпионатом мира в адрес Медведевой на нее не повлияли, и спортсменка продолжила тренироваться в спокойной обстановке.
Поделилась своим мнением Елизавета Туктамышева и о составе сборной России на ЧМ-2019 по фигурному катанию. Девушка считает выбор "более или менее справедливым". По словам Туктамышевой, она осталась в запасных не из-за возраста, а из-за поражения в финале Кубка России.
Напомним, что чемпионат мира пройдет в Сайтаме 18-24 марта. В состав отечественной сборной вошли Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева уступила Евгении Медведевой 22 февраля в финале Кубка России. Непопадание на турнир она сравнила с убийством.
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