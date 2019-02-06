Провалившейся Загитовой предложили убежище в Японии

У молодой фигуристки много поклонников за рубежом. Японские фанаты прозвали Алину Загитову Богиней Процветания и с нетерпением ждут ее приезда в страну.

Новость появилась несколько часов назад на неофициальной Instagram-странице, посвященной спортсменке. Автор поста утверждает: девушка получила такое прозвище, потому что является одной из самых успешных фигуристок.

"В Японии Алину Загитову теперь называют Богиней Процветания! Это все потому, что она является одной из самых успешных фигуристок планеты. Только за один год Алина заключила рекламные контракты с четырьмя известными компаниями, в трех из них стала официальным лицом", - указано в сообщении. Спортсменка посетит страну этой весной в рамках турнира.

Российские пользователи согласились с мнением поклонников из Японии. "Браво родителям! Вот что значит правильное воспитание ребенка. И даже крышу не уносит. Браво! Оставайся таким же милым человеком", "Очень достойная Богиня Процветания! Точно подметили японцы. Молодцы!", "Рада за Алину! Такая красотка, украшение для любого бренда", "Гордимся Алиночкой и очень рады за нее!" – написали восхищенные комментаторы.

Алина Загитова примет участие в чемпионате мира, который пройдет 18-26 марта в японском городе Сайтама. На предыдущих соревнованиях в Саранске молодая фигуристка показала слабый результат – заняла пятое место. Поклонники надеются, что спортсменке удастся быстро восстановиться и принести новые победы своей стране.