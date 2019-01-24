Доведенная провалом Загитова отказалась от еды

Молодая фигуристка рассказала о том, как ей удалось восстановиться после слабого результата на чемпионате России в Саранске. Алина Загитова призналась, что во время подготовки к предстоящим соревнованиям ей пришлось даже отказаться от некоторых продуктов.

Спортсменка приняла участие в пресс-конференции после короткой программы на турнире в Минске. По словам фигуристки, провал на чемпионате России стал для нее большим ударом. Она долго не решалась выйти на лед, но, к счастью, рядом с ней были родственники и наставники, которые поддержали ее в нужный момент.

"После чемпионата России было чуть сложно опять выйти на тренировку, но мне помогли тренеры и родственники. Я после турнира почти сразу поехала обратно к себе, зарядилась позитивными эмоциями, и мне было легче выходить на тренировки и морально, и физически", – передает слова Алины Загитовой RT.

Девушка сообщила, что ей даже пришлось ограничить свой рацион во время подготовки к соревнованиям. Так, она отказалась от сладкого и перестала добавлять майонез в салаты. "А вот в еде я всегда себя ограничиваю. С родителями договорились, что никаких салатов с майонезом, сладкого... Даже папа меня поддержал", – поделилась спортсменка.

Журналисты не могли не задать вопрос, кого девушка считает своей главной соперницей. Алина Загитова отметила, что главный конкурент для нее в фигурном катании – она сама. Кроме того, спортсменка старается игнорировать все слухи о конфликте с другими фигуристками в СМИ и социальных сетях.

"Я не знаю, что сказать про соперниц. Никогда не думаю о людях, с которыми соревнуюсь. У меня новый телефон – без соцсетей. И я в нём только смотрю сериалы разные в зависимости от настроения", – заявила она.