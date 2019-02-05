Рассекречен диагноз попавшей в больницу Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова перенесла операцию по замене хрусталика. Известный специалист чувствует себя хорошо, состояние стабильное.

О госпитализации Тарасовой журналисты узнали случайно. 4 февраля они позвонили известному специалисту, чтобы взять комментарий по поводу первенства России среди юниоров. Но трубку подняла ее представитель, которая сообщила, что Тарасова говорить не может – она восстанавливается после операции.

Вполне понятному беспокойству положила конец сама Тарасова. Она рассказала о причинах госпитализации.

"Чувствую себя хорошо, правда, зрение пока еще не полностью восстановилось. Мне заменили хрусталик, все, по мнению врача, прошло замечательно, поэтому я уже дома. Такая же операция планируется на втором глазу. Врач рекомендовал провести ее позже, но окончательное решение он примет на консультации", – цитирует известного тренера "Р-Спорт".

К работе Татьяна Анатольевна вернется в ближайшее время. Тарасова планирует посетить Универсиаду, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. Россию там представят, в частности, в женском одиночном катании Станислава Константинова и Елизавета Туктамышева, а в мужском – Максим Ковтун, Александр Самарин и Андрей Лазукин.

Татьяна Тарасова в беседе с журналистами особенно выделила действующего чемпиона России Ковтуна. Заслуженный тренер отметила, что Максим в этом сезоне впервые за долгое время вернулся на высокий уровень выступлений. Из Красноярска Тарасова намерена отправиться в Японию – с 18 по 24 марта там пройдет чемпионат мира.