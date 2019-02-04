Татьяна Тарасова перенесла сложную операцию

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию. Представители наставницы российских фигуристов отказываются сообщить подробности.

О госпитализации Татьяны Тарасовой стало известно случайно. Днем ранее известный тренер комментировала результаты чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров. Однако уже 4 февраля корреспонденту, который также пытался выяснить мнение наставницы по поводу выступлений, не удалось услышать ее голос.

"Татьяна Анатольевна после операции, она не сможет говорить", – ответила представитель знаменитого тренера. Вдаваться в детали представители заслуженного тренера не стали – как и раскрывать причину госпитализации. Лишь отметили, что у Тарасовой "все хорошо", передает ТВ Центр.

Напомним, после окончания чемпионата России заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу прокатов действующей олимпийкой чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которые не попали на пьедестал. Девушки заняли пятое и седьмое места соответственно. Известная наставница отметила, что обе девушки могли бы достойно представить Россию на следующих Олимпийских играх.

Тарасова уверена, что между Алиной и Евгенией нет вражды. В кулуарах девочки общаются, как обычные подростки. А информация о том, что они якобы ненавидят друг друга – всего лишь выдумки журналистов.

