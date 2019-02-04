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Спорт

Плющенко рассказал о "мужской дружбе" с Ягудиным

Евгений Плющенко. Фото: www.globallookpress.com
Евгений Плющенко начинает любить Алексея Ягудина. Лестные комментарии последнего на Первом канале заставили спортсмена забыть о давней вражде, он готов помириться.
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Алексей Ягудин недавно начал комментировать соревнования по фигурному катанию на Первом канале. Во время эфиров олимпийский чемпион не раз положительно отзывался о Евгении Плющенко.

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Евгений Викторович Плющенко фигурист

"Я даже стал иногда любить Алексея Ягудина. Слышу его комментарии, как он лестно обо мне отзывается, поэтому я тоже Лешу начинаю "полюбливать". Конечно, в качестве комментатора, а не в плане "мужской дружбы", - заявил Плющенко изданию "Р-Спорт".

36-летний фигурист согласен, что давним соперникам уже пора помириться и пожать друг другу руки. Тем более, что, по словам Плющенко, не он начал этот конфликт.

Скандал в российском мужском фигурном катании между Ягудиным и Плющенко разразился в конце 90-х. Тогда Алексей сменил тренера – ушел от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. Еще более обострились отношения между коллегами на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити – после того, как Ягудин занял первое место, а Плющенко стал лишь четвертым.

В ноябре прошлого года произошла новая заочная стычка спортсменов. Плющенко публично высмеял Ягудина за то, что тот выступил на корпоративном вечере на территории спортивного комплекса, где занимается его академия. По словам Евгения, Алексей настолько любит деньги, что готов забыть о чести и достоинстве. Оппонент, в свою очередь, заметил, что всегда рад выступить у приятных ему людей.


Алексей Ягудин, отвечая на комплимент, заявил, что никогда особо не конфликтовал с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. По словам фигуриста, это максимум, что он может сказать. От подробных комментариев своих отношений с Плющенко Ягудин отказался. 

Автор: Андрей Евлампиев4 февраля 2019, 19:04

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