"Это космос": Загитова шокировала известного тренера своими способностями
Специалист из Филиппин сомневается, что его подопечные когда-либо смогут достичь такого уровня, как Загитова. Деян Габриэль Панилио назвал россиянку безусловной фавориткой чемпионата мира по фигурному катанию.
"Безусловно, фаворитка – Алина Загитова. Сможет ли моя подопечная достигнуть такого же уровня? Нет, пожалуй. Это космос", - заявил авторитетный специалист. Юная воспитанница филиппинского тренера Шармейн Скай Чуа приняла участие в Первых зимних спортивных играх "Дети Азии" в Южно-Сахалинске.
У молодой фигуристки много поклонников за рубежом. Японские фанаты прозвали Алину Загитову Богиней Процветания и с нетерпением ждут ее приезда в страну. Россиянка примет участие в чемпионате мира, который пройдет 18-26 марта в городе Сайтама.
На предыдущих соревнованиях в Саранске молодая фигуристка показала слабый результат – заняла пятое место. Поклонники надеются, что спортсменке удастся быстро восстановиться и принести новые победы стране.
16-летняя Алина Загитова – обладательница множества титулов. В 2018 году россиянка стала чемпионкой Европы. В том же году на Олимпиаде в Пхенчхане подопечная Этери Тутберидзе завоевала сразу две медали: золото в личном первенстве и серебро в командных соревнованиях. В 2019-м, на чемпионате Европы в Минске Загитова стала второй. Она уступила своей сверстнице Софье Самодуровой, которую тренирует Алексей Мишин, напоминает Teleprogramma.pro.
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