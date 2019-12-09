"Сэкономим миллиарды": Шнуров в стихах ответил на решение WADA по России

Российский певец и музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от проведения крупных спортивных соревнований и участия в них, включая Олимпийские игры. Артист отметил, что благодаря этому государство сможет "сэкономить миллиарды", передает "Петербургский дневник".
"Для студентов и врачей,
Сэкономим миллиарды!
Что нам бес толку лить пот?
А азарт, вон – в бильярдной
Тоже, между прочим, спорт…", – написал Шнуров в социальной сети. (Орфография автора сохранена – прим. ред.).
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