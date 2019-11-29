Алексей Ягудин встал грудью за оплеванную Софью Самодурову

Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый пост. Один из подписчиков попытался задеть юную особу, оставив злобный комментарий: "Я же говорил, что ты больше ничего не выиграешь".
Софья не захотела вступать в конфликт, поэтому ответила довольно сухо и коротко. Она поблагодарила хейтера и добавила, что подобные высказывания приятно читать.
Зато Алексея это очень разозлило. "Странно, что ты, дебил, здесь, а не у меня на странице! У меня скопление таких мудаков, как вы! Жду!" – гневно заявил олимпийский чемпион.
Самодурова поспешила успокоить Ягудина. Она попросила спортсмена не уподобляться злопыхателю.
"Зачем так грубо, Леша?" – отметила фигуристка.
Напомним, что в этом году девушка получила титул чемпионки Европы. А в прошлом ей удалось стать бронзовым призером этапа Гран-при "Скейт Америка".
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