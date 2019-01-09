"Часть жизни": Тутберидзе высказалась о Медведевой
Наставница отметила, что вложила душу и часть жизни в своих воспитанников. Этери Тутберидзе разместила фотографии юных фигуристов.
На снимках представлены Юлия Липницкая, Анастасия Тараканова, Дарья Паненкова, Полина Цурская, Серафима Саханович, Адьян Питкеев, Сергей Воронов и Евгения Медведева. Последняя ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, что стало для наставницы сильным ударом.
"В эти образы вложена наша душа и часть жизни. Отпустили, но сохранили", – отметила в подписи к посту Тутберидзе. Кроме того, тренер добавила к публикации хештеги с именами и фамилиями бывших учеников.
Поклонники фигурного катания прокомментировали пост Тутберидзе. "Медведева достойная, но не лучшая. Хватит делать из нее идола, только хуже от этого", "Медведевой уже вместо цветов на лед стали бросать пельмени. Намек понимаете? Не надо выдавать желаемое за действительное", "Птенцы захотели покинуть гнездо? Ну что же – у них есть крылья, пусть летят. В чужие гнезда, в чужие страны, неважно! Важно их отпустить!" – высказались пользователи соцсети.
Отметим, что поклонников Медведевой интересуют не только ее профессиональные успехи, но и личная жизнь. Как писали "Дни.ру", фигуристка продолжает подогревать слухи о романе с участником "Евровидения" Кристианом Костовым. Накануне Нового года спортсменка опубликовала несколько снимков с молодым человеком в Сети.
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