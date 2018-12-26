"Бесит": Медведева пропесочила неряшливых мужчин

Фигуристка рассказала о недостатках в мужчинах. 19-летняя Евгения Медведева поделилась приоритетами в плане отношений с противоположным полом.

В частности, спортсменку раздражает, когда мужчина считает, что место женщины – только на кухне. При этом она согласилась с тем, что дамы должны следить за домом, но так, чтобы это не мешало их самореализации.

"В противоположном поле меня бесит, когда мужчина говорит, что женщина должна лишь готовить на кухне. Как человек деятельный, я не смогу каждый день сидеть дома и жарить яичницу, борщи варить, хинкали лепить!" – цитирует Медведеву "Советский спорт". Также фигуристка призналась, что для нее очень важен внешний вид молодых людей.

Евгения заявила, что душа – это, конечно, важно, но не менее важно и то, как выглядит человек. "Мне вообще не нравится, когда мужчина неухоженный… Небритый, непричесанный, грязная обувь, отсутствие парфюма – все это мне не по душе", – отметила Медведева.

Еще одним недостатком в представителях противоположного пола спортсменка назвала нездоровую ревность. По ее словам, от этого чувства никуда не денешься. Но у нее должны быть границы. "Контролирование, слежка, чтение смсок – этого не было в моей жизни, потому что я с таким человеком никогда не буду", – заявила Медведева.