Медведева призналась в гнусном предательстве

Молодая спортсменка рассказала о жесткой конкуренции в женском фигурном катании. Евгения Медведева призналась, что даже подставляла своих соперниц.

В эту среду девушка посетила Love Radio и ответила на вопросы журналистов о спорте и личной жизни. Она утверждает, что фигуристы часто причиняют неприятности друг другу. Медведева не раз становилась жертвой чьего-то злого умысла и сама поступала подло по отношению к коллегам. Но вспоминать какие-то конкретные случаи она отказалась.

"Подставляли ли меня коллеги? Да. И я сама тоже подставляла. Уже не помню, кого именно и как, но это было. Было и такое, что я завидовала своим коллегам. Порой понимаю, насколько ужасный я человек. Засыпала ли стекло в коньки? Ну нет, в фигурном катании такого уже давно нет", – поделилась Евгения Медведева в прямом эфире.

Любопытно, что ее собеседником стал болгарский певец Кристиан Костов. Они познакомились весной на популярном ток-шоу и сразу стали близко общаться. Репортеры поинтересовались, какие чувства связывают молодых людей. Исполнитель поспешил успокоить журналистов и отметил, что они просто хорошие друзья.

"Что нас связывает? Теперь я стал переживать за Женю больше, чем за самого себя. Честно! Когда она переехала в Канаду, это был трудный период – в том числе и для ее друзей. Любовь? Нет, мы просто друзья. Хотел ли подарить ей цветы? Думаете, я не ухаживал за Женей? Я шучу. Хотя это все не шутки, конечно…" – сказал он. Евгения Медведева отказалась отвечать на этот вопрос.