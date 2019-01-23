Медведева поставила жирную точку в конфликте с Загитовой

В российской прессе не утихают слухи о конфликте двух фигуристок. Евгения Медведева решила положить конец обсуждениям.

Воспитанница тренера Брайана Орсера настаивает, что репортеры специально пытаются рассорить ее с Алиной Загитовой. На самом деле спортсменок связывают дружеские отношения. Девушки представляют одну страну, и потому между ними нет и не может быть разногласий.

"Вся эта ситуация вокруг нас очень раздута, большая ее часть вообще придумана. Враги – не враги. Мы команду России на Олимпиаде представляли плечом к плечу, почему мы должны быть врагами? У нас с Алиной никогда не было плохих отношений, вражды. Не нужно нас сталкивать лбами. У меня с Алиной никаких конфликтов не было", – передает слова Евгении Медведевой "Комсомольская правда".



Спортсменка также рассказала историю снимка, на котором фотографирует Загитову с букетом. Эпизод произошел во время чемпионата России в Саранске. Кадр быстро распространился в интернете и вызвал множество новых слухов об отношениях фигуристок. Медведева сообщила, что в этой сцене нет ничего примечательного.

"У нас было очень много цветов и игрушек, которые нам обеим кидали на лед. В раздевалке все не помещалось. Алине подарили красивый букет цветов, и она попросила меня ее сфотографировать с ним. В раздевалке было плохое освещение, и Алина предложила выйти в коридор. Мы вышли в коридор, я ее сфотографировала, и, собственно, все", – поделилась она.

Напомним, на соревнованиях в Саранске Евгения Медведева заняла седьмое место и не смогла попасть в состав сборной на чемпионат Европы, который состоится в Минске 23-27 января. Хореограф фигуристки Миша Ге утверждает, что спортсменка не успела подготовиться к выступлению из-за сжатых сроков.