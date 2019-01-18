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Спорт

Медведева и Загитова заключили мир

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Спортсменки вместе вышли на лед. Евгения Медведева и Алина Загитова приняли участие в съемках рекламы японской видеоигры. 
прочитано 309 раз

В четверг, 17 января, на японском Youtube-канале MAiDiGiTV появился короткий видеоролик, в котором спортсменки изобразили двух героинь ролевой видеоигры Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story. Алина Загитова исполнила роль главного персонажа – Мадоки, а Евгения Медведева сыграла ее союзницу по имени Хомура. В рекламе девушки выполнили несколько трюков на льду. 

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Евгения Армановна Медведева фигуристка

Видео успели оценить поклонники фигурного катания. Пользователи одарили двух фигуристок комплиментами. "Как красиво! Уважаю и Медведову и Загитову. Они лучшие в мире! Медведева еще покажет свой xарактер! Умницы!", " Сказочно красиво! Девочки похожи на принцесс!﻿", "Какая Алина одухотворенная!", "Обе прекрасны!", "Какие красавицы!", – писали очарованные комментаторы.

Напомним, спортсменка Алина Загитова попала в состав российской команды на чемпионат Европы, который пройдет в столице Белоруссии с 23 по 27 января. Вместе с ней страну представят Софья Самодурова и Станислава Константинова. Фигуристка Евгения Медведева оказалась в числе запасных из-за провального выступления на соревнованиях в Саранске.

Автор: Полина Крылова18 января 2019, 18:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

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