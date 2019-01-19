Евгения Медведева вернулась на родину к тренеру-гею
Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем возвращении в Канаду, где она продолжит тренировки под руководством Брайана Остера. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.
"Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме", – написала девушка.
С ее слов, тренеры и хореографы в России предоставили ей уникальную возможность побыть дома, не бросая тренировки.
В Россию Евгения Медведева возвращалась для участия в чемпионате России в Саранске. Но успешной в прошлом фигуристе в этот раз удалось занять только седьмое место.
Хореограф фигуристки Миша Ге связал ее провал на чемпионате с отсутствием возможности хорошо отработать новую короткую программу. По его словам, у Медведевой было всего три недели для тренировок.
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